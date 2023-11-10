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Depremzede kadın, 370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini yakaladı - Son Dakika

Depremzede kadın, 370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini yakaladı

10.11.2023 16:44  - Güncelleme: 16:44

Hatay'da depremde çöken Emlak Kent Konutları'nın müteahhidi Mehmet Özat, depremzede Sinem Boyacı tarafından yakalandı. Sinem Boyacı, Ankara'da bir AVM'de gördüğü müteahhidi tanıyarak polisi aramasını sağladı. Sinem Boyacı, müteahhidin ailesinden 9 kişinin ölümüne sebep olduğunu belirtti ve adaletin yerini bulmasını umduğunu söyledi.

Hatay'da depremde çöken, 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Kent Konutları'nın müteahhidi Mehmet Özat (72), sitede aralarında annesi Zerrin Kenger ile anneannesi, kuzenlerinin de bulunduğu 9 yakınını kaybeden depremzede Sinem Boyacı'nın (36) dikkati sayesinde yakalandı. Sinem Boyacı'nın, arkadaşıyla Ankara'da AVM'de gezerken görüp, yakalattığı Mehmet Özat, işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Depremden sonra Ankara'ya yerleşen Sinem Boyacı, müteahhidin adliyeye sevk edilmesini de adliye önünde takip etti.

DHA'ya açıklama yapan Sinem Boyacı, AVM'de bir stantta görevli olduğunu ve o sırada müteahhidi gördüğünü anlatarak, "Emin olmak için adını sormak istedim; ama önce saati sordum sesinden emin olabilmek için. Sonra adını sorduğumda kimi aradığımı sordu. 'Mehmet Özat mı?' diye sorduğumda 'hayır değilim' dedi. 'Kimliğini görmek istiyorum' dedim, vermedi. Sonrasında ben artık emin olduğumda itiraf etti, 'evet ben oyum' dedi. Gitmek istedi, ben göndermedim. 15-20 dakika arbede yaşandı, kaçmaya çalıştı. O orada ben tuttum, herkesten polisi aramasını istedim" dedi.

'AİLEMDEN 9 KİŞİNİN VEFATINA SEBEP OLDU'

Emniyet güçleri gelene kadar olay yerinde beklediğini, şahsı bırakmadığını söyleyen Boyacı, "Telefon açmak istedi, izin vermedim. 'Polis gelene kadar gidemezsin, kaçamazsın buradasın' dedim. Bu arada 'ben bir şey yapmadım, masumum, haberim yoktu arandığımdan' dedi. O kadar ana haberlere çıkan bir insan arandığından haberi yokmuş. Yüzlerce insanın vefat etmesine sebep olan kaçak müteahhit kendisi. Benim de ailemden 9 kişinin vefatına sebep oldu. Şu an ölenlerimizin sevdiklerimizin ruhunun rahat etmesi adına bütün mücadelem. Allah'a çok şükür karşıma çıkardı, tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Onların ruhunun huzur bulması adına elimden geleni yapıyorum şu an, gerisi de artık adaletimize kalmış. İnşallah adalete de güveniyorum. Daha sonrasında emniyete devrettik. Şimdi de süreci takip edeceğiz" dedi. Mehmet Özat'ın Ankara Adliyesi'nde işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Emlak Depremzede kadın, 370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzede kadın, 370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini yakaladı - Son Dakika
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