Depremzede kadınlar unutulmadı - Son Dakika
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Depremzede kadınlar unutulmadı

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın Astsubaylar depremzede kadınlara karanfil dağıttı.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın Astsubaylar depremzede kadınlara karanfil dağıttı.


Malatya'nın Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıtıldı. Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar tarafından Battalgazi'ye bağlı Düzyol Mahallesinde deprem nedeniyle kurulan konteyner evlerin olduğu bölgedeki kadınlara karanfil dağıtıldı. Astsubaylar ayrıca kadınlarla görüşerek sorun ve taleplerini dinlediler. - MALATYA

Dünya Kadınlar Günü, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
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