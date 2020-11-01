Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika

İZMİR'deki yıkıcı depremin ardından enkaz bölgelerinde umutlar hala devam ederken büyük ölçüde yıkılan Barış Apartmanı'nda bekleyiş sürüyor. Depremden 3 gün sonra apartmanın 8'inci katındaki pencereye yanaşarak, hayatta kaldığını gösteren ev kedisi Minnoş, sahibinin büyük sevinç yaşamasına neden oldu. Ancak AFAD ekiplerinin yoğun çabasına rağmen görevlileri görünce korkup, içeri kaçan kedi, bir türlü bulunduğu yerden çıkarılamadı. Çalışmalar sürüyor.

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde sarsıntı sonucu çökme yaşanan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vinçlerle ayakta duran Barış Apartmanı'nın 8'inci katında pencereye yanaşan kedi 'Minnoş' için de kurtarma ekipleri harekete geçti. Asansörle 8'inci kata yanaşan AFAD personelleri pencereyi kesti. Görevlileri görünce korkup, içeri kaçan kedi için dakikalarca uğraşan ekipler telefonla sahibi Aynur Turhan'ın sesini kediye dinletti. Pencereye mama konulmasına karşın bir türlü aşağı inmeyen kedi için son olarak perdeler birbirine bağlanıp, aşağı sarkıtıldı. Ancak yapılanlar sonuçsuz kaldı. Kedi, dairenin içine kaçtı.