Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika

Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular

01.11.2020 17:53
Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular, System.String[]

İZMİR'deki yıkıcı depremin ardından enkaz bölgelerinde umutlar hala devam ederken büyük ölçüde yıkılan Barış Apartmanı'nda bekleyiş sürüyor.

İZMİR'deki yıkıcı depremin ardından enkaz bölgelerinde umutlar hala devam ederken büyük ölçüde yıkılan Barış Apartmanı'nda bekleyiş sürüyor. Depremden 3 gün sonra apartmanın 8'inci katındaki pencereye yanaşarak, hayatta kaldığını gösteren ev kedisi Minnoş, sahibinin büyük sevinç yaşamasına neden oldu. Ancak AFAD ekiplerinin yoğun çabasına rağmen görevlileri görünce korkup, içeri kaçan kedi, bir türlü bulunduğu yerden çıkarılamadı. Çalışmalar sürüyor.

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde sarsıntı sonucu çökme yaşanan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vinçlerle ayakta duran Barış Apartmanı'nın 8'inci katında pencereye yanaşan kedi 'Minnoş' için de kurtarma ekipleri harekete geçti. Asansörle 8'inci kata yanaşan AFAD personelleri pencereyi kesti. Görevlileri görünce korkup, içeri kaçan kedi için dakikalarca uğraşan ekipler telefonla sahibi Aynur Turhan'ın sesini kediye dinletti. Pencereye mama konulmasına karşın bir türlü aşağı inmeyen kedi için son olarak perdeler birbirine bağlanıp, aşağı sarkıtıldı. Ancak yapılanlar sonuçsuz kaldı. Kedi, dairenin içine kaçtı.

'ÖNCELİK İNSAN' DEDİ, KEDİSİNDEN HİÇ BAHSETMEDİKedisinin yaşadığını görünce çok sevindiğini anlatan Aynur Turhan, "Biz deprem sırasında evde değildik. Ben şu ana kadar kedimden hiç bahsetmedim. Çünkü öncelik insan, komşularımın canı önemli. Onlar çıkıncaya kadar içeride kedimin olduğunu söylemedim. Bir yakınım dile getirdi, yine de bir canlı dedi. Bir baktık pencereye çıkmış. Şu an çok mutluyum, onu görünce çok sevindim. Komşularım ve yakınları için çok üzüldüm. Allah hepsine sabır versin. Kedimi kurtaracaklar inşallah" dedi.Minnoş'u kurtarmak için çalışan ekiplere sahibiyle birlikte AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da destek verdi. Kedi, aşağı inmeyince umutlar, apartmanın yıkımı sırasında kurtarılmasına kaldı.

Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular
Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular
Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular
Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular
Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular
Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular
Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular
Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular
Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular
Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular

Bayraklı, İzmir, AFAD, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremzede kedi 'Minnoş'u kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika


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