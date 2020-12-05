Depremzede kediler AHBAP'ın çiftliğine emanet - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, ünlü sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Platformu ile olan dayanışmayı depremden etkilenen sahipsiz hayvanlar için büyüttü. Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından depremde enkazlardan kurtarılan 8 kedinin bakımını AHBAP Platformu üstlendi. Bu kapsamda can dostlar, Türkiye'nin ilk ve tek kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağındaki görevlilere teslim edildi.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün deprem felaketi sonrası AHBAP gönüllüleri ile birlikte sokak hayvanlarını beslemeye yönelik başlattığı dayanışma örneği büyüyor. AHBAP Platformu kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent öncülüğünde hayata geçirilen sayısız destek projesine bir yenisini daha ekleyen platform üyeleri, Bayraklı Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında depremde enkazlardan kurtarılan sahipsiz 8 kedinin bakımını üstlendi. Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk andan itibaren tek tek ilgilenilen can dostlar, yaşam alanlarının kısıtlanmış olması ve alındıkları ortamın artık uygun olmaması sebebiyle yeni yuvalarına kavuşturuldu. AHBAP Platformunun da desteklediği Türkiye'nin ilk ve tek kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağına teslim edilen depremzede kediler, bundan sonraki hayatlarını artık daha güvenli ve sağlıklı geçirecek.

Depremden sonra Bayraklı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde misafir edilen sahipsiz 71 hayvandan 21'i de sahiplendirilirken, bu kapsamda toplam 386 hayvanın da tedavi ve bakımları yapılmıştı. - İZMİR