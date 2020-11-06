Depremzede kediler için veterinerden 'sıcak yuva' çağrısı - Son Dakika

İZMİR'de, depremde yıkılan apartmanların enkazından arama kurtarma ekiplerince çıkarılan kedilerden bir kısmının tedavisi sürerken, bir kısmı da sahiplerine ulaştırıldı. Çok sayıda kedinin sahipsiz kaldığını belirten Veteriner Hekim Buse Erten, tedavisi tamamlanan kediler için sıcak yuva çağrısı yaptı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından arama- kurtarma ekiplerince kurtarılan 67 kedi, Bornova'daki özel veteriner kliniğine getirildi. Depremde enkazdan çıkarılan kedi ve köpeklerin zor dönemden geçeceğini ifade eden Veteriner Hekim Buse Erten, "Bizi arayarak ulaşabilirler. Travma yaşayan hayvanlar bundan sonraki süreç onlar için çok kolay değil. Atlatmaları gereken şeyler var. İstanbul ve çevre illerden çok fazla bizi arayan oluyor. Biz yolculuk yapmalarını istemiyoruz. İzmir ve çevresinde olabilmesi bizim için daha iyi. Yolculuk esnasında tekrar bir travma yaşamalarını istemiyoruz. Sahibine ulaşamadığımız ya da sahipsiz çok kedimiz var. Geçici ya da kalıcı yuva arıyoruz. Burada yoğun bir hasta sirkülasyonu oluyor ve onların bir ev sıcaklığına ve sevgiye ihtiyaçları var. O yüzden onlardan ricam, eğer evlerini açabiliyorlarsa geçici bile olsa depremzede kedilerimizi sahiplenmeleri" dedi.

'ETKİLERİ BIR AY SÜRER, HEPSİ ŞOK HALİNDE ÇIKTI'Enkaz altından kurtarılan kedi ve köpeklerde susuz kaldıkları için bazı sağlık problemlerinin olduğunu, ancak durumlarının iyiye gittiğini ifade eden Veteriner Hekim Buse Erten, hepsinin enkaz altından şok haliyle çıktıklarını belirterek, şunları söyledi: "Şu anda bize gelen toplam vaka sayısı 67 oldu. Hepsi burada değil, tedavi olan hastalar taburcu oldu. Diğer çevre kliniklerine gönderdiğimiz hastalar oldu. Açıkçası biz de çok üzgünüz. Onlar için ilk basta çok endişeliydik. Hemen üstümüze düşen görevi yaptık. Onların sağlığı için uğraşmaya başladık. Hepsi yavaş yavaş toparlıyor. Daha da iyi olacaklarını düşünüyorum. Hepsi çok şaşkındı neler olduğunu bizim kadar anlamıyorlar. Anladıkları şeyler var ama biz en azından deprem olduğunu biliyoruz ama onlar bunu bilemiyorlar. Hepsi genelde şok halinde çıkıyor. Özellikle enkaz altında bekleyenler. Ayni insanlar gibi susuz kalarak çıkıyorlar. Susuz kaldıkları için ayni insanlarda olduğu gibi sağlık problemleri yaşıyorlar özellikle böbrek problemleri. Onlarla ilgili hemen acil müdahalelerimiz yapıyoruz. Hepsi hala tedirginler. Muhtemelen onlar için de ayni bizler gibi zor bir süreç bu durumu atlatmaları en 1 ay sürecek gibi. Şu an üç kedi sahiplendirildi. Sahibini bildiğimiz, bulabildiğimiz birçok kedimiz oldu. Neredeyse yarısından fazlası sahipleriyle birlikte geldiler veya sahiplerine sonradan ulaştırdılar."'ENKAZDAN 65 SAAT SONRA KURTARILAN ARES'İN DURUMU İYİ'

Çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 65 saat çıkarılan köpek Ares'in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Erten, "Ares'in durumu iyiye gidiyor. İlk geldiğinde travma yaşamıştı ve çok iyi değildi. Özellikle bel bölgesinde hasarlar vardı ama tedaviye çok iyi bir şekilde yanıt vermeye başladı. Çok daha iyiye gidiyor ve artık yürüyebiliyor. Bugün kontrol ve tahlilleri yapıldı. Karaciğer ve böbrek değerleri de gayet iyiye gidiyor. Sahibi Gizem Hanım'a bilgi veridi, en kısa sürede taburcu olacak" diye konuştu.

- İzmir