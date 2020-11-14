Depremzede kedilere 4 ton mama ulaştırıldı - Son Dakika

Depremzede kedilere 4 ton mama ulaştırıldı

14.11.2020 08:24
Depremzede kedilere 4 ton mama ulaştırıldı, System.String[]

İZMİR'de yıkıma yol açan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve hayvanseverler tarafından toplanan 4 ton mama, Seferihisar ile Bayraklı ilçelerindeki bakımevlerine ulaştırıldı.

İZMİR'de yıkıma yol açan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve hayvanseverler tarafından toplanan 4 ton mama, Seferihisar ile Bayraklı ilçelerindeki bakımevlerine ulaştırıldı.

HAYTAP, depremden etkilenen İzmir'in Seferihisar ve Bayraklı ilçesindeki hayvanlar için ilk günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. HAYTAP'ın öncülüğünde mama desteği sağlayan bir firma ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla toplanan mamalar, Seferihisar Bakımevi ve Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Depremin ardından depremzede kedilere kucak açan özel kliniklerin yanı sıra, kedilerin bir kısmı da belediye bakımevlerine getirildi. Tedavileri tamamlanan kediler ise yeni yuvalarına ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi. Yeni sahiplerini bekleyen kediler için Bayraklı Belediyesi Bakımevi ile iletişime geçilebileceğini söyleyen HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, destek veren herkese teşekkür etti.'ÇOK SAYIDA DEPREMZEDE HAYVAN KURTARILDI'Depremden etkilenen bölgelerde besleme işlemlerinin devam ettiğini belirten HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Depremden sonra HAYTAP olarak kurumlarla görüştük ve sahaya müdahalemizi, valilik ve belediye ile yaparak arama-kurtarma ekiplerine destek verdik. Oldukça başarılı bir kurtarma çalışması oldu. Derneklerden ve belediyelerinden gelen ekiplerin yanı sıra gönüllüler de vardı. Bu şekilde de depremzede hayvanlara ulaşılmaya çalışıldı ve birçoğu da kurtarıldı. Özel kliniklerini ücretsiz olarak açtılar, belediyeler de depremzede hayvanlara kucak açtı" diye konuştu.'UZUN SÜRE YETECEK MAMA STOĞU OLUŞTURULDU'

Depremin ardından ortaya çıkan beslenme ihtiyacını karşılayacak mamayı verilen desteklerle birlikte sağladıklarını dile getiren Baylan, "Bu arada bir besleme ihtiyacı oluştu. Depremin etkileri en çok Seferihisar ve Bayraklı'da hissedildi. Bu nedenle HAYTAP ve özel bir firma iş birliğinde dört ton mama geldi. İki tonu Seferihisar'a, iki tonu da Bayraklı'ya ulaştırıldı. Nakil konusundaki sorunu da Bursa Büyükşehir Belediyesi destekledi ve mama desteği de yaptı. Bu desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Depremzede kedilerin bir kısmı Bayraklı Belediyesi Bakım Evi'nde bakılıyor. Deprem nedeniyle kedisini kaybedenler ya da yeni kedi sahiplenmek isteyenler bakımeviyle iletişime geçebilir. Çadır süreci bitmediği için Seferihisar'da ve Bayraklı'da mağdur durumda olan depremzede kedilerin beslemesini uzun süre sağlayacak mama stokumuz oldu" dedi.


Depremzede kedilere 4 ton mama ulaştırıldı
Depremzede kedilere 4 ton mama ulaştırıldı
Depremzede kedilere 4 ton mama ulaştırıldı
Depremzede kedilere 4 ton mama ulaştırıldı
Depremzede kedilere 4 ton mama ulaştırıldı

Hayvan Hakları Federasyonu, Seferihisar, Bayraklı, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremzede kedilere 4 ton mama ulaştırıldı - Son Dakika


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