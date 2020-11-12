Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi
12.11.2020 16:22
Haluk Levent, kedinin adını "Pudra" koyduğunu belirterek şunları kaydetti: "Daha önce de yaşadığımız depremlerde, doğal afetlerde kurtarılan 88 kedimiz, 7 köpeğimiz, 2 atımız, 2 eşeğimizin hepsine Kemalpaşa'daki çiftlikte bakıyoruz.
Haluk Levent, kedinin adını "Pudra" koyduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Daha önce de yaşadığımız depremlerde, doğal afetlerde kurtarılan 88 kedimiz, 7 köpeğimiz, 2 atımız, 2 eşeğimizin hepsine Kemalpaşa'daki çiftlikte bakıyoruz. Bu kediyi ben özel olarak sahiplendim. Yine çiftlikte en iyi şekilde bakımını sağlayacağım."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor? Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Trabzonspor'dan, F.Bahçe ve G.Saray'a Sörloth vetosu: Türkiye'ye dönerse ilk hak bizim Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir "Herkes bilsin" diyen Sergen Yalçın'dan ayrılık sözleri: Söz konusu olamaz 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti