Depremzede kediyi Haluk Levent sahiplendi

Haluk Levent, kedinin adını "Pudra" koyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Daha önce de yaşadığımız depremlerde, doğal afetlerde kurtarılan 88 kedimiz, 7 köpeğimiz, 2 atımız, 2 eşeğimizin hepsine Kemalpaşa'daki çiftlikte bakıyoruz. Bu kediyi ben özel olarak sahiplendim. Yine çiftlikte en iyi şekilde bakımını sağlayacağım."