Depremzede KOBİ'lere kefalet desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Depremzede KOBİ'lere kefalet desteği - Son Dakika Ekonomi

Depremzede KOBİ'lere kefalet desteği

7 saat önce

Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen KOBİ'lerin sorunlarının çözümü için atılan adımlara bir yenisi eklendi.

Depremzede KOBİ'lere kefalet desteği, System.String[]

Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen KOBİ'lerin sorunlarının çözümü için atılan adımlara bir yenisi eklendi. Kefalet sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerin bazı destek programlarından faydalanamaması nedeniyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Kredi Garanti Fonu'na (KGF) yaklaşık 8 milyon avro kaynak aktarılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Elazığ ve Malatya'daki bazı depremzede KOBİ'lerin, destek için devreye alınan kredi programlarından kefalet sorunları nedeniyle yararlanamadığı belirlendi. Bunun üzerine KOSGEB ile KGF arasında sorunun aşılması amacıyla protokol imzalandı.

Protokole göre, KOSGEB, kefalet sorunlarının çözümü amacıyla 8 milyon avroluk bütçeyi KGF aracılığıyla KOBİ'lerin kullanımına tahsis edecek.

Böylece depremden etkilenen bölgedeki KOBİ'lerin teminat kullanabilmeleri kolaylaştırılacak. Kaynak aktarımının yanı sıra Elazığ ve Malatya'daki KOBİ'lere sağlanan kaynağın 10 katını bulan yaklaşık 80 milyon avro civarında da kefalet sağlanmış olacak.

Kredi programları hayata geçirilmişti

Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da etkili olan depremin ardından KOSGEB tarafından bu illerdeki KOBİ'lere yönelik iki ayrı kredi faiz programı uygulamaya alınmıştı.

Depremden fiziki olarak hasar gören KOBİ'ler için 100 bin lira üst limitli "Acil Destek Kredi Programı" hayata geçirilmişti.

Fiziki olarak depremden etkilenmeyen ve imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmeler için de 150 bin lira üst limitli "İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı" başlatılmıştı.

Kefalet problemi nedeniyle iki programdan yararlanamayan KOBİ'lerin sorununun, imzalanan protokolle çözümlenmesi hedefleniyor.

Malatya, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da depremzedelerden 3 ay boyunca su tüketim bedeli alınmayacak
14 yaşındaki kız, babasıyla yaşayan kadını sırtından bıçaklayarak yaraladı Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ve büyüme beklentisini açıkladı Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını bizzat yaptı

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 18:56:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzede KOBİ'lere kefalet desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]