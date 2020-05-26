Depremzede konutları için işçiler bayramda da mesaide - Son Dakika

Depremzede konutları için işçiler bayramda da mesaide

Elazığ'da deprem sonrası ihalesi yapılan 8 bin konut için sahada çalışma sürerken, Korona virüs tedbirleri kapsamında il dışına gitmeyen işçiler bayramda çalışarak mesai yaptı

ELAZIĞ - Elazığ'da deprem sonrası yapılması için başlanılan çalışmalarda Korona virüs tedbirleri kapsamında bayram nedeniyle il dışına gitmemeleri istenen işçiler çalışarak mesai yaptı.

24 Ocakta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki ilde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da 4 bin 544 olmak üzere toplam 23 bin 734 konut inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Depremden hemen sonra Elazığ için TOKİ tarafından yaklaşık şuana kadar 8 bin konutun ihalesi yapıldı. İhalesi yapılan ve çalışmalar başlanılan Sürsürü, Mustafapaşa, Abdullahpaşa Mahalleleri ile Bizmişen ve Yazıkonak'ta yeni konutlar yapımı da aralıksız başladı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda il dışından gelen işçilerin valilik tarafından gitmemeleri istendi. Bunun üzerine il dışına gitmeyen işçiler, bayramı çalışarak geçirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasında da işçiler inşaatlarda çalışmalarını sürdürdü.

Bizmişen bölgesindeki sahadaki çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Müdürü Mimar Fikret Kolancalı, "Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kolancalı, "Biz, bayramda da Elazığ halkına verdiğimiz sözü yerine getirebilmek için işimizin başındayız. İşimiz, son süratle devam etmekte. İşe başlayalı yaklaşık 75 gün oldu, bu süre zarfında toplamda 39 blokun 26'sının kaba inşaatını bitirdik ve şuanda dış cephe çalışmalarımız da başladı. Burada yapılacak toplam 781 konutu 15 Eylül'de, Elazığ halkına vermiş olduğumuz sözün üzerine yerine getireceğiz ve işimizi tamamlamış olacağız. Bayram dahi olmak üzere işimize devam etmekteyiz. Şuanda alanda 680 kişi çalışmakta fakat bu sayı bin kişiye kadar çıkacak. Gece ve gündüz vardiyalar olmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir"dedi.