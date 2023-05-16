Depremzedelerden KPSS'ye girecek adaylardan başvuru ücreti alınmayacak - Son Dakika
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Depremzedelerden KPSS'ye girecek adaylardan başvuru ücreti alınmayacak

16.05.2023 15:01

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesinde Kamu Personel Seçme Sınavı'na girecek adaylardan başvuru ücreti ödemeyeceğini açıkladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Başkanı Ali Ersoy, depremzede KPSS adayları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy deprem bölgesinde Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, başvuru ücreti ödemeyeceğini duyurdu.

"YKS BAŞVURULARINDAN DA ÜCRET ALMADIK"

Ersoy'un açıklamasında, " Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas- Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız. Deprem bölgesindeki adaylardan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularında ücret almadık. KPSS'de de uygulamamız aynı şekilde olacak. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

ADRES BİLGİLERİNİN TEYİT EDİLMESİ GEREKİYOR

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden adres bilgileri kontrol edilecek. Adres bilgisi, teyit edilmeyen adayların ücretsiz başvuru yapması sistem tarafından engellenecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Bayram Ali Ersoy, Deprem, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelerden KPSS'ye girecek adaylardan başvuru ücreti alınmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedelerden KPSS'ye girecek adaylardan başvuru ücreti alınmayacak - Son Dakika
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