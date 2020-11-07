Depremzede öğrenciler, gönüllü öğretmenlerle eğitime devam ediyor - Son Dakika

Depremzede öğrenciler, gönüllü öğretmenlerle eğitime devam ediyor

07.11.2020 11:55
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İzmir'deki depremde evleri hasar gören ve çadır kentlerde kalan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonundaki gönüllü öğretmenler sayesinde hem eğitimlerine devam ediyor hem de eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

İzmir'deki depremde evleri hasar gören ve çadır kentlerde kalan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonundaki gönüllü öğretmenler sayesinde hem eğitimlerine devam ediyor hem de eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan sürdürülmesinin kararlaştırıldığı İzmir'de çadır kentlerde kalan öğrenciler için gönüllü öğretmenler harekete geçti.

Öğretmenler eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra açık havadaki görsel sanatlar, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, sportif ve sanatsal faaliyetler, kukla gösterileri gibi çalışmalarla öğrencilerin acılarını hafifletmeye çalışıyor.

Yetkililer ayrıca alandaki Mobil Eğitim Otobüsü'nde EBA portalından yararlanma imkanı bulan çocukların çadırlarında da uzaktan eğitime devam edebilmesi için tablet dağıttı.

Depremzede öğrenciler bu sayede derslerinden geri kalmazken yapılan faaliyetlerle de eğlenme imkanı buluyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde 15 dakika gibi kısa bir sürede okulların tahliyesinin yapıldığını, hiçbir öğrencinin burnu kanamadan bu süreci atlattıklarını söyledi.

Şimdi de evlerine giremeyen ve çadır kentlerde kalan çocukların eğitim ve öğretime devam edebilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Yahşi, öğretmenlerin gönüllülük esasına göre sahada olduğunu aktardı. Ömer Yahşi, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 300 öğretmenimiz şu anda çadır kentlerde görev yapıyor. Öğretmenlerimiz gönüllülük esasına dayanarak sahadalar. Gece gündüz buradalar ve çok güzel faaliyetler yapıyorlar. Öğrencilerimiz, akıl zeka oyunlarından tutun mantık oyunlarına, taş boyamaya kadar yüzlerce aktiviteyi rehber öğretmenlerimizin kontrolünde açık havada rahat bir şekilde yapıyor.

Öğretmenlerimizin gerçekten hiçbir karşılık beklemeden görev almaları bizi mutlu ediyor. Bu süreci inşallah öğrencilerimizin ruhsal, psikolojik ve bedensel anlamda zarar görmeden atlatacağına yürekten inanıyorum."

Çadır alanlarında İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın bağışlarıyla depremde evleri zarar gören bine yakın öğrenciye tablet dağıtıldığını da aktaran Yahşi, bu süreçte gönüllü lise öğrencilerinin de kardeşlerine destek için sahada görev aldığını bildirdi.

"İzmir'de biz 50 okulu daha önceden yıkmıştık"

Ömer Yahşi, deprem sonrası hasar gören okullarda tespit çalışmaların sürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Açılması gereken okullarımızı zaten açacağız ama içine girilmemesi gereken okullarımıza da asla öğrencilerimizi sokmayacağız. İzmir'de biz 50 okulu daha önceden yıkmıştık. Bu okulların durumu gerçekten çok kötüydü. Bunu yapmamış olsaydık facia yaşayabilirdik. Yerlerine yeni inşaatların çoğu da başlamış durumda."

Depremde öğretmenlerin, evleri hasar gören meslektaşlarıyla da örnek bir dayanışma olduklarını, birbirine evlerini açan, yardıma koşan öğretmenlerin hikayelerinden etkilendiğini de aktaran Yahşi, "Müthiş bir dayanışmayla karşı karşıyayız. Demek ki öğretmenlerimiz, öğrencilerine anlatmış oldukları paylaşım, yardımlaşma duygusunu uygulamaya geçiriyorlar. Özellikle Bayraklı bölgesinde 80'e yakın öğretmenimizin evinin zarar gördüğü bilgisi var. Bu öğretmenler için diğer öğretmenlerimizin yardıma koşması onur duyulacak bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremzede öğrenciler, gönüllü öğretmenlerle eğitime devam ediyor - Son Dakika


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