Son Dakika Haberleri: Depremzede Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Depremzede Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

5 saat önce

TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzede öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.

Depremzede Öğrencilere Kırtasiye Yardımı, System.String[]
TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzede öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.

TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdar Doğan beraberinde Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ile birlikte Samsat Örentaş Köyü İlkokulunda öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Örentaş Köyü İlkokulu'nda ki 110 öğrenciye çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu kırtasiye paketinden hediye edildi.

2017 ve 2018 yıllarında iki deprem yaşayan Samsat ilçesindeki öğrencilere kırtasiye yardımı yaptıklarından dolayı Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Sedar Doğan'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:54 Kaynak: İHA

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