Depremzede Öğrencilere Kırtasiye Yardımı
5 saat önce
TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzede öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.
TARSİM Şanlıurfa
Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman
'ın Samsat
ilçesinde depremzede öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.
TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdar Doğan
beraberinde Kahta
Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu
Turanlı ile birlikte Samsat Örentaş Köyü İlkokulunda öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Örentaş Köyü İlkokulu'nda ki 110 öğrenciye çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu kırtasiye paketinden hediye edildi.
2017 ve 2018 yıllarında iki deprem yaşayan Samsat ilçesindeki öğrencilere kırtasiye yardımı yaptıklarından dolayı Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu
Turanlı, Sedar Doğan'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:54 Kaynak: İHA
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