Depremzede öğrencilere psikolojik destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede öğrencilere psikolojik destek - Son Dakika

Depremzede öğrencilere psikolojik destek

6 saat önce

Malatya'da depremden etkilenen öğrenciler izin psikolojik destek veriliyor.

Depremzede öğrencilere psikolojik destek, System.String[]

Malatya'da depremden etkilenen öğrenciler izin psikolojik destek veriliyor. Öğrenciler uygulanan tedavi yöntemi ile deprem travmasını atlatmaya çalışıyor.


Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezli geçtiğimiz Cuma günü saat 20,55'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetle hissedildiği ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malatya'da, depremden etkilenen çocuklara psiko tedavi uygulanıyor. Deprem sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı başkanlığında Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri ve Rehber Öğretmenler tarafından oluşturulan Psiko-Sosyal Müdahale ekibi, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde depremzede çocuklarımıza yaşadıkları korkunun travmaya dönüşmemesi için çocuklarla bizzat ilgileniyorlar. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Psiko-Sosyal danışmanlar tarafından yaptırılan oyun ve etkinliklere katılan öğrencilerimiz, depremin neden olduğu korkudan uzaklaşıyor. Velilerimizin çocuklara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda çeşitli görüşmeler yapılarak velilerimizle de yakından ilgilenildi" dedi. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:47 Kaynak: İHA
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