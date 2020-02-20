Depremzede öğrencilere telafi eğitiminde EBA desteği - Son Dakika

Deprem nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği Elazığ'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler telafi eğitiminde, kullanıma açılan yeni "Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) faydalanıyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime ara verilen ilde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla LGS ve YKS'ye girecek 8. ve 12. sınıf öğrencilere yönelik başlatılan destekleme ve yetiştirme kursları sürüyor.

Sınavlara hazırlanan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) tümüyle yenilenen dijital eğitim platformu EBA destekli eğitim veriliyor.

"Öğrencilerimiz sınavlara eksikleri olmadan katılmış olacak"

Kaya Karakaya Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından özellikle bu yıl YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerin mağduriyet yaşadığını, bu mağduriyeti gidermek adına da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 3 haftalık telafi, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında bir eğitim sürecinin başlatıldığını söyledi.

Kursların verimli şekilde devam ettiğini anlatan Güneş, dersleri belirlerken tamamen öğrencilerin taleplerini dikkate aldıklarını aktardı.

Güneş, bugün itibarıyla matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji derslerinin devam ettiğini vurgulayarak, kursları 17-23 Şubat'ta daha yoğun bir programla sürdürdüklerini kaydetti.

"Okulların açılacağı 24 Şubat tarihi itibarıyla hiç ara vermeden okulların kapanacağı tarihe kadar kurslarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Öğrencilerimiz sınavlara herhangi bir eksikleri olmadan katılmış olacak." diyen Güneş, eğitimde EBA sisteminden yoğun şekilde faydalandıklarını belirtti.

Güneş, "EBA zengin içeriği ve kaynaklarıyla öğretmenlerimize ve öğrencilerimize fırsat oldu. Kurslarımızda yoğun bir şekilde EBA platformundan faydalanıyoruz." dedi.

Matematik öğretmeni Yalçın Akyol da Elazığlıların büyük bir deprem atlattığını, bu kapsamda öğrenciler için 3 haftalık bir kayıp yaşandığını ifade etti.

Bu kaybı telafi etmek için kurs düzenlendiğini anlatan Akyol, "Derslerin anlatımından sonra ödev olarak EBA'dan test veriyoruz. Öğrencilere testleri çözerek konuları daha iyi anlamaları için ödev de veriyoruz. Ayrıca eksik oldukları konularda da videolarla, indirdikleri uygulamalarla telafisini yapıyorlar." diye konuştu.

"EBA'dan yararlanıyorum"

Öğrencilerden Yaren Canpolat, telafi eğitim ile eksikleri gidermeye çalıştıklarını vurgulayarak, "EBA'da bulunan videolardan faydalanıyoruz. Konuyu bitirdikten sonra öğretmenlerimiz oradan bize test gönderiyor. Evde onları çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Gündoğdu, bu eğitimin üç haftalık kayıplarını gidermek için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Gündoğdu, "EBA'dan ders videolarını izleyip, test çözüyorum. Öğretmenlerimiz anlattıktan sonra pekiştirme açısından çok iyi oluyor. EBA'dan yararlanıyorum." dedi.

Üç haftalık kaybın sınava girecek öğrenciler için önemine değinen Gündoğdu, "Devlet büyüklerimizden, Bakanımızdan bunun için bir çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.