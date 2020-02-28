Depremzede öğrencilere ücretsiz servis hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede öğrencilere ücretsiz servis hizmeti - Son Dakika

Depremzede öğrencilere ücretsiz servis hizmeti

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle aileleriyle birlikte eski hastane binasında ve yurtta kalan öğrencilere ücretsiz servis hizmeti veriliyor.

Depremzede öğrencilere ücretsiz servis hizmeti, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle aileleriyle birlikte eski hastane binasında ve yurtta kalan öğrencilere ücretsiz servis hizmeti veriliyor.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören ve yıkılan ailelerin bir kısmı içi yeniden düzenlenen eski Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası ile bir yurda yerleştirildi. Kentte eğitim öğretimin 3 hafta aranın ardından geçtiğimiz Pazartesi günü başlaması ile yurt ve eski hastanede kalan çocuklar da unutulmadı. Eski hastane binası ve yurtta kalan ailelerin ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 70 çocuğu için Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Elazığ Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsler ücretsiz servis hizmeti veriyor. Öte yandan, depremzede aileler için ihtiyaca göre servis hizmetlerinin konteyner kentler ile diğer noktalarda da hizmet vermesinin planlandığı bildirildi.


İçme İlk ve Ortaokulu Müdürü Fahri Karataş, belediyenin tahsis ettiği otobüsler ile çocukların okullarına gittiğini aktardı. Her sabah otobüsün düzenli olarak servis hizmeti verdiğini aktaran Karataş, eski hastane binasında kalan ailelerin hepsinin evlerinin hasarlı olduğuna mxşldysç


Eski hastane binasında aileleri ile birlikte kaldıklarını belirten öğrenciler ise, servis otobüsü ile okullarına gittiklerini dile getirdi. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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