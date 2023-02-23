DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİ KONYA'YA GÖTÜREN OTOBÜS KAMYONA ÇARPTI 2 ÖLÜ, 6 YARALI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde yakalanan ve üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri, Konya'daki KYK yurduna taşıyan otobüs, kömür yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, öğretmen Hanife Şahin ile öğrenci Merve Genç hayatlarını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 otoyolu Müminli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri alıp Konya'ya götüren otobüs, kömür yüklü kamyona, arkasında ilerlerken, arkadan çarptı. 2 şoför ve 2 öğretmenin de aralarında olduğu 48 kişinin yolculuk yaptığı otobüsteki öğrenciler, oturdukları koltuklardan savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 6 kişi yaralanırken, öğretmen Hanife Şahin ile öğrenci Merve Genç'in olay yerinde hayatlarını kaybettiği saptandı. Yaralılar Adana'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 yaralının durumunun ağır olduğu kaydedildi.