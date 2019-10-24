Depremzede öğretmen kabri başında anıldı

Van depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Oktay Türkoğlu, mezarı başında anıldı.



Van Zübeyde Hanım İlköğretim Okulunda zihinsel engelliler öğretmeni olarak görev yaparken 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde eşi Emel Çiler Türkoğlu ile yaşamını yitiren Türkoğlu'nu, ailesi unutmadı.

Oktay Türkoğlu'nun annesi Fethiye, babası İzzet ve kardeşi Orhan Türkoğlu, Türkoğlu'nun kabri başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Baba Türkoğlu, oğlu ve gelinin mesleklerini severek yaptığını, gelininin kabrinin Konya'da olduğunu belirterek, "Yine bir hüzün yine bir gam keder içimizi sardı. Şehit oğluma ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Her gün içimiz yanıyor ancak yapacak bir şey yok, oğluma ve gelinime Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.