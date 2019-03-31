Son Dakika Haberleri: Depremzede Sandığından AK Parti Çıktı

Depremzede Sandığından AK Parti Çıktı

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören depremzedelerin çadırlarda oy kullandığı 2 sandıkta kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayları kazandı.

Depremzede Sandığından AK Parti Çıktı, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören depremzedelerin çadırlarda oy kullandığı 2 sandıkta kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayları kazandı.

Acıpayam'da depremden etkilenen Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde vatandaşlar, yerel seçimler için İlçe Seçim Kurulu tarafından kurulan çadırlarda oylarını kullandı.

Daha önceki seçimlerde kullanılan köy kıraathanesinin depremde zarar görmesi nedeniyle 208 seçmenli Oğuz Mahallesinde vatandaşlar, AFAD'ın kurduğu çadırdaki 1100 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesiyle açılan sandıklarda oy sayımına geçildi.

Oy tasnifi sonrası Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti 114, İYİ Parti 58, DSP 1, BTP 1, HDP 2, Saadet Partisi 2, DP 1 oy alırken, 14 oy geçersiz sayıldı.

Acıpayam Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı 108, CHP 65, Saadet Partisi 2, BBP 1, Vatan Partisi 1 oy alırken 16 oy geçersiz sayıldı.

Belediye meclis üyeliği için de AK Parti 108, CHP 67, Saadet Partisi 2, BBP 1, Vatan Partisi 1 oy aldı, sandıktan 14 oy geçersiz çıktı.

Çubukçular Mahallesinde kurulan çadırda da kullanılan 56 oydan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı 28, İYİ Parti adayı 23, Demokrat Parti adayı 2, DSP adayı 1 oy aldı. 2 oy geçersiz sayıldı.

İlçe Belediye Başkanlığında da AK Parti'nin adayı 27, CHP'nin adayı 26 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:20 Kaynak: AA

Denizli, Acıpayam, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:27:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Depremzede Sandığından AK Parti Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]