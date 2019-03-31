Depremzede Sandığından AK Parti Çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören depremzedelerin çadırlarda oy kullandığı 2 sandıkta kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayları kazandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören depremzedelerin çadırlarda oy kullandığı 2 sandıkta kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayları kazandı.



Acıpayam'da depremden etkilenen Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde vatandaşlar, yerel seçimler için İlçe Seçim Kurulu tarafından kurulan çadırlarda oylarını kullandı.



Daha önceki seçimlerde kullanılan köy kıraathanesinin depremde zarar görmesi nedeniyle 208 seçmenli Oğuz Mahallesinde vatandaşlar, AFAD'ın kurduğu çadırdaki 1100 No'lu sandıkta oyunu kullandı.



Saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesiyle açılan sandıklarda oy sayımına geçildi.



Oy tasnifi sonrası Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti 114, İYİ Parti 58, DSP 1, BTP 1, HDP 2, Saadet Partisi 2, DP 1 oy alırken, 14 oy geçersiz sayıldı.



Acıpayam Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı 108, CHP 65, Saadet Partisi 2, BBP 1, Vatan Partisi 1 oy alırken 16 oy geçersiz sayıldı.



Belediye meclis üyeliği için de AK Parti 108, CHP 67, Saadet Partisi 2, BBP 1, Vatan Partisi 1 oy aldı, sandıktan 14 oy geçersiz çıktı.



Çubukçular Mahallesinde kurulan çadırda da kullanılan 56 oydan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı 28, İYİ Parti adayı 23, Demokrat Parti adayı 2, DSP adayı 1 oy aldı. 2 oy geçersiz sayıldı.



İlçe Belediye Başkanlığında da AK Parti'nin adayı 27, CHP'nin adayı 26 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı.

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