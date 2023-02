Depremzede sınıf arkadaşlarını karanfillerle karşıladılar

Depremzede sınıf arkadaşlarını karanfillerle karşıladılarKonakladıkları yerlerden servislerle alınan öğrenciler okullara taşındıÖğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını öğretmen ve veliler karşıladı

ANTALYA Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin arından Antalya'ya gelen depremzede ailelerin çocukları için ilk ders zili çaldı. Ev sahibi öğrencilerin depremzede arkadaşlarını okul bahçesinde ve sırada karanfiller ile karşılaması duygusal anlar yaşattı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olup 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremin ardından turizm kenti Antalya'ya gelen yaklaşık 15 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı. Muratpaşa ilçesinde otel, yurt ve pansiyonlarda kalan bin 500 öğrenci bugün servisler ile alınarak okullarına getirildi. Lara'da bulunan konaklama merkezlerinden servis ile alınan yaklaşık 100 öğrenci Ermenek İlköğretim okulunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karanfillerle karşılandı. Öğrenciler ardından eğitim alacakları sınıflara yerleştirildi. Öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları ise okulda bulunan öğretmenler ve bazı velilerin destekleri ile karşılandı."Onlara her türlü desteği veriyoruz"Antalya'da 15 bin depremzede öğrencinin bulunduğunu belirten Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, "İlçemizde de bin 500 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz konaklama merkezlerinden servisler ile okullarına getirildi. Tüm kırtasiye ihtiyaçları karşılandı, ayrıca çiçekler ile öğrencilerimizi karşıladık. Misafir ve ev sahibi öğrencilerimiz buluştu. Psikososyal destek de alacaklar. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Öğle yemeklerini de biz karşılayacağız. Milli eğitim camiası olarak depremin ilk gününden itibaren çalışmalara başladık. Öğrencilerimiz evlerinden getirdiği oyuncakları arkadaşları ile paylaşıyor. Her depremzede öğrencimizi bir öğrencimiz ile kardeş yaparak, Antalya'yı daha iyi tanımalarını sağlayacağız. Ömür boyu bu kardeşlik devam edecek" sözlerine yer verdi."Böyle bir karşılama beklemiyordum" Hatay'dan şehre gelen depremzede Özlem Aracı ise, "Çocuklarımızın çiçekler ile karşılanması karşısında çok mutlu oldum. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Antalya halkına ve okul görevlilerimize çok teşekkür ederim. Çocuklarımızla çok iyi ilgileniyorlar" dedi."Eski sınıfımızı bize hatırlattı"Kahramanmaraş'tan gelen 3'üncu sınıf öğrencisi Asaf Fidan şu sözlere yer verdi: "Bizi çiçekler ile karşıladılar, sınıf da hoşuma gitti. Antalya'yı çok sevdim." Malatya'dan gelen Umut Yıldırım ise, "Bizi çiçekler ile karşılamalarına şaşırdım. Sınıfımız çok güzelmiş. Eski sınıfımızı bize hatırlattı" açıklamasına yer verdi.