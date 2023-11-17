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Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmayacak - Son Dakika

Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ailesi veya kendisi 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde ikamet eden devlet üniversitesi öğrencileri ile bu illerdeki devlet üniversitelerinde...

Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmayacak
17.11.2023 11:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ailesi veya kendisi 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde ikamet eden devlet üniversitesi öğrencileri ile bu illerdeki devlet üniversitelerinde örgün öğretimine devam eden ikinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücreti alınmayacak.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 2023-2024 öğretim yılında ailesi veya kendisi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden öğrenciler ile bu illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

Bu öğrencilerden 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ödeme yapmış olanlara, yükseköğretim kurumları tarafından ücret iadesi yapılacak.

Ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmayacak - Son Dakika
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