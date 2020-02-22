Depremzede Yalçın Karataş, Bakan Soylu'nun desteğiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede Yalçın Karataş, Bakan Soylu'nun desteğiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Depremzede Yalçın Karataş, Bakan Soylu'nun desteğiyle sağlığına kavuştu

7 saat önce

Elazığ'daki depremde hasar gören evi yıkılan ve 9 yıldır varis hastalığıyla mücadele eden Yalçın Karataş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle gördüğü tedavi sayesinde sağlığına kavuştu.

Depremzede Yalçın Karataş, Bakan Soylu'nun desteğiyle sağlığına kavuştu, System.String[]

Elazığ'daki depremde hasar gören evi yıkılan ve 9 yıldır varis hastalığıyla mücadele eden Yalçın Karataş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle gördüğü tedavi sayesinde sağlığına kavuştu.


Bakan Soylu, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 8'inci Kolordu Komutanlığının spor salonunda kalan depremzedeleri ziyareti sırasında, Karataş'ın ileri derecede varis sorunu nedeniyle bulunduğu yardım talebi üzerine gerekli tedavinin yapılması için talimat verdi.

Soylu sayesinde Adana'da tedavi gören Yalçın Karataş, sağlığına kavuştu.

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlı babasıyla Sürsürü Mahallesi'nde yaşadığı evlerinin depremde gördüğü hasar sonucu yıkıldığını aktararak, çocukluğunun geçtiği ve tüm anılarının olduğu evin yok olduğunu söyledi.

Bu süreçte devletin kendisine sahip çıkarak 8'inci Kolordu Komutanlığının spor salonuna yerleştirdiğini kaydeden Yalçın Karataş, "Askerimiz de sağ olsun kapısını bize açtı. Devletimiz bize her türlü yardım ediyor. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Geçimini hurdacılık yaparak sağladığını, yaklaşık 9 yıldır varis hastalığıyla mücadele ettiğini bildiren Karataş, Bakan Soylu'nun ziyareti sırasında yardım talebinde bulunduğunu belirtti.

Yalçın Karataş, şunları söyledi:

"Bakanımıza ayağımı gösterdim. Sağ olsun benimle ilgilendi, tedavi için beni Adana'ya gönderdi. Bakanımız sayesinde ayağımdaki yara kapandı. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin, Allah ondan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Tüm ihtiyaçlarımızı gideriyor. Bir an önce kalıcı bir yere geçmek istiyoruz. Konteynerlerin bitmesini bekliyoruz. O da olacak Allah'ın izniyle. Her zaman devletimiz yanımızda."

Süleyman Soylu, Karataş, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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