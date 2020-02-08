Depremzede yaşıtlarına yardım için kuyruğa girdiler - Son Dakika
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Depremzede yaşıtlarına yardım için kuyruğa girdiler

6 saat önce

Sosyal sorumluluk projeleriyle Düzce'nin önde gelen anaokulları arasında yer alan Şükran Öney Anaokulu öğrencileri bu defa da Elazığ depremindeki yaşıtlarına yardım için kolları sıvadı.

Depremzede yaşıtlarına yardım için kuyruğa girdiler, System.String[]

Sosyal sorumluluk projeleriyle Düzce'nin önde gelen anaokulları arasında yer alan Şükran Öney Anaokulu öğrencileri bu defa da Elazığ depremindeki yaşıtlarına yardım için kolları sıvadı. Anaokulu öğrencileri kendileri yaptıkları ürünleri arkadaşlarına satarak gelirini depremzede arkadaşlarına gönderecekler. Minikler arkadaşlarının yaptıkları ürünleri alarak depremzedelere yardım için uzun kuyruklar oluşturdular.


Düzce'de ülke gündemine gelen önemli konularda yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla öğrencilerin ve velililerin beğenisini kazanan Şükran Öney Anaokulu öğrencileri bu defa depremzede yaşıtları için harekete geçti. Şükran Öney Anaokulu Okul Aile Birliği tarafından öğrenci ve velilerin katılımıyla "Ellerimiz Birleşince Arkadaşlarımız Sevinir" ismiyle yardım kampanyası düzenlendi. Elleriyle kekler, kurabiyeler, şekerler hazırlayan minikler bunları kurdukları kampanya standlarında görücüye çıkarttılar. Okulun öğrencileri birbirlerinin hazırladığı ürünleri satın alarak depremzede çocuklar için para topladılar. Kampanyanın geliri ise Elazığ depreminde mağdur olan depremzede çocuklara gönderilmek üzere AFAD hesabına yatırılacak.


Düzenlenen kampanya ile ilgili olarak bilgiler veren Şükran Öney Anaokulu Müdürü Emine Taşlı; "Şükran Öney Okul Aile Birliğimiz tarafından Elazığ'da deprem yaşamış olan minik öğrencileri olan okullarımıza yardım kampanyası başlattık. Velilerimiz çok duyarlı davrandı ve kısa sürede oraya göndereceğimiz ve belirlediğimiz meblağı topladık. Ancak çocuklarımıza da o duyarlığı ve farkındalığı oluşturmak için bu kampanya düzenledik. Çocuklarımız, kendi yaptıkları ürünleri arkadaşlarına sattılar, paralarını da yaptığımız kumbaraya attılar. Kampanyadayı düzenlememizdeki asıl amacımız ise çocuklarımızın hassasiyetlerini artırmak, onların toplumsal olaylara karşı farkındalığını oluşturabilmek. Çocuklarımız da yardım kampanyaya büyük ilgi gösterdiler" dedi.


Toplanan paralar ise depremde zarar gören anaokullarına verilmek üzere AFAD deprem hesabına yatırılacak. - DÜZCE

Deprem, Elazığ, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:51 Kaynak: İHA
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