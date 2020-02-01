Depremzede yavru köpek sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzede yavru köpek sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika

Depremzede yavru köpek sağlığına kavuşturuldu

6 saat önce

Malatya'da deprem enkazından yaralı olarak kurtarılan yavru köpeği veteriner hekimler tedavi etti.

Depremzede yavru köpek sağlığına kavuşturuldu, System.String[]

Malatya'da deprem enkazından yaralı olarak kurtarılan yavru köpeği veteriner hekimler tedavi etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yavru köpeğin sağlığına kavuştuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.


Malatya'da deprem enkazında kalan yavru köpek uygulanan tedavi sonrasına sağlığına kavuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Malatya'da deprem enkazından altından kurtarılan minik dostumuzu veteriner hekimlerimiz tedavi etti" notuyla sevimli köpeğin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA

Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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