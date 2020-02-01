Depremzede yavru köpek sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika

Malatya'da deprem enkazından yaralı olarak kurtarılan yavru köpeği veteriner hekimler tedavi etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yavru köpeğin sağlığına kavuştuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.



Malatya'da deprem enkazında kalan yavru köpek uygulanan tedavi sonrasına sağlığına kavuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Malatya'da deprem enkazından altından kurtarılan minik dostumuzu veteriner hekimlerimiz tedavi etti" notuyla sevimli köpeğin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA