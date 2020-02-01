Son Dakika › Güncel › Depremzede yavru köpek sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika
Depremzede yavru köpek sağlığına kavuşturuldu
6 saat önce
Malatya'da deprem enkazından yaralı olarak kurtarılan yavru köpeği veteriner hekimler tedavi etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
Malatya'da deprem enkazından yaralı olarak kurtarılan yavru köpeği veteriner hekimler tedavi etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yavru köpeğin sağlığına kavuştuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Malatya'da deprem enkazında kalan yavru köpek uygulanan tedavi sonrasına sağlığına kavuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Malatya'da deprem enkazından altından kurtarılan minik dostumuzu veteriner hekimlerimiz tedavi etti" notuyla sevimli köpeğin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA
Son Dakika Sivrice depreminde herkes kaçarken servise devam eden garson dikkat çekti Kılıçdaroğlu'ndan "Van'a 20 katrilyon harcadık" diyen Erdoğan'a yanıt: Neden 644 insan ölmeden önce harcamadın? Deprem riski altında yaşayan Manisa'nın deprem master planı olmadığı ortaya çıktı Erdoğan-Kılıçdaroğlu tartışmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem harcamaları' paylaşımı geldi