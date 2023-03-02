M.A.A, yaptığı araştırmada, Kahramanmaraş-Kayseri arası taksi ücretinin 4 bin lira olduğunu öğrenince Kayseri Adliyesine giderek taksiciden şikayetçi oldu.

M.A.A, mecbur kaldıkları için taksicinin istediği ücretin 3 bin lirasını Kahramanmaraş'ta, kalanını ise Kayseri'ye ulaştıktan sonra verdi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Depremzededen fazla ücret aldığı iddia edilen taksici hakkında soruşturma - Son Dakika

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