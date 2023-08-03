Depremzededen özür: Dövdüğüm kişiler hırsız değilmiş

Hatay'da bir depremzedenin iki gün önce evinde dövdüğü 2 kişinin hırsız olmadığı ortaya çıktı. Şahıslarla bir araya gelen depremzede özür diledi.

DÖVÜP POLİSE TESLİM ETMİŞTİ

1 Ağustos Salı günü Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde depremzede Hanen Kamışkıran, ağır hasarlı evinin içerisinde Ömer K. ve Nihat P.'yi görmesi üzerine hırsız sanıp döverek polise teslim etmişti. Emniyetteki sorgularında Ömer K. ve Nihat P., suçsuz oldukları anlaşılınca serbest bırakıldı. Bunun üzerine Hanen Kamışkıran, darp ettiği kişilerle bir araya gelerek özür diledi.

"BİR YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

Depremzede Hanen Kamışkıran, "Bizim arkadaşlarla bir sıkıntımız yok. Benim önceden tanıdığım dostlarım çıktılar. Bir yanlış anlaşılma oldu. Birbirimizle zaten konuştuk. Çok şükür bir sıkıntımız da yok. Ben onların büyüğü olarak onlardan özür diliyorum" dedi.

"BENİM HIRSIZLIKLA BİR İŞİM YOK"

Uzman çavuş olduğunu ve evi yıkılınca askerliği bırakıp geri döndüğünü anlatan Ömer K., "Askerliği bırakıp geldim. Eşim ve çocuklarımın psikolojisi bozulduğu için depremden dolayı evim yıkıldı. Kesinlikle benim hırsızlıkla bir işim yok. Beni bilen bilir. Zaten karakolda da abiler tarafından bu teşhis edildi. İfadem bile alınmadı, serbest bırakıldım. Sosyal medyada sadece yanlış anlaşıldım, bunu bilin" diye konuştu.

"AKLANDIĞIMIZ ORTADADIR"

Nihat P. ise, "Sosyal medyada gündem olan bizi hırsız diye yaftalayan bu videoların kaldırılmasını istiyoruz. Bizim serbest olduğumuz, aklandığımız ortadadır" dedi.