Depremzedeler 2-3 katına çıkan kira fiyatlarına tepkili - Son Dakika

Depremzedeler 2-3 katına çıkan kira fiyatlarına tepkili

13.11.2020 11:34

Depremzedeler 2-3 katına çıkan kira fiyatlarına tepkili İzmir'deki depremden sonra kiralar 2-3 katına çıktı, depremzedeler sıkıntı yaşıyor İzmir'de meydana gelen deprem sonrası taşınma telaşına düşen depremzedeler, sağlam evlerdeki kira fiyatlarının artmasına tepki gösterdi.

Depremzedeler 2-3 katına çıkan kira fiyatlarına tepkili

İzmir'deki depremden sonra kiralar 2-3 katına çıktı, depremzedeler sıkıntı yaşıyor

İZMİR - İzmir'de meydana gelen deprem sonrası taşınma telaşına düşen depremzedeler, sağlam evlerdeki kira fiyatlarının artmasına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar evlerinden kilometrelerce uzağa taşınırken, 2-3 katına çıkan kira fiyatlarına müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

İzmir'de geçtiğimiz 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremde, 115 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Depremde Bayraklı ve Bornova ilçesindeki 17 bina yıkılmış ve yüzlerce binada hasar görmüştü. Depremin ardından binlerce vatandaş geçici çadır kentlere taşındı. Bazı vatandaşlar ise yeni bir eve taşınmak için arayışa girdi. Hasar gören evlerinden eşyalarını almak isteyen depremzede vatandaşlar, hem nakliye hem de ev kiralarının artışa geçmesiyle engellerle karşılaştı. Depremzede vatandaşlardan fahiş fiyatlar isteyen bazı nakliyecilerin bu fırsatçılığına "dur" denildi. Ev taşıma fiyatları 1+1 daireler için bin 200 TL, 2+1 daireler için bin 500 TL ve 3+1 daireler içinse 2 bin TL'ye sabitlenerek fahiş fiyat uygulayan nakliyecilerin önüne geçildi. Nakliye yönünden biraz olsun rahatlayan depremzedeler, kiraların artışında yaşanan sorunu aşamadı.

Vatandaşlar artan ev kiralarına tepkili

Bayraklı ilçesinde oturan ve oturduğu bina depremde hasar gören depremzede vatandaş Özbir Güven, artan kira fiyatlarına tepki gösterdi. Güven, "Binamız gözle görülmesine rağmen az hasarlı olarak değerlendirildi. İnsanların canı kıymetli, böyle hasarlı binalarda kimse oturmak istemez. Biz de taşınmak istedik. Civarımızdaki evler bir hayli pahalı. Depremden sonra kira fiyatları 2-3 katına çıktı. Şu an alakasız bir yere, İzmir'in en ücra köşesine taşınıyorum. Kiralarda aşırı derecede artış var. Devletin bir şekilde bunu engellemesi lazım. Hepimiz insanız, bu olay herkesin başına gelebilir. İnsanlık olarak bu durumu kullanmamalıyız. Millet olarak birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Nakliye fiyatları şu an uygun, devlet bu konuda bir sınırlama getirdi. Nakliye anlamında sıkıntı yok ama kiralarda sıkıntı var. Binaların hasar durumlarının bence yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

"Bu insanlar artık rantçı olmuşlar"

Depremde binası orta hasarlı olarak tespit edilen Ayhan Kara ise binada kimsenin kalmadığını ve kendisinin de Balçova ilçesine taşınmak üzere olduğunu söyledi. Ayhan Kara, "Kiralar artmış. Sanırım talep çok olduğu için ev fiyatlarına fahiş fiyatlar konmaya başladı. 'Ne kadara satabilirsek kardır' gözüyle bakıyorlar sanırım. Bu insanlar artık rantçı olmuşlar" ifadelerini kullandı.

Depremzedeler 2-3 katına çıkan kira fiyatlarına tepkili
Depremzedeler 2-3 katına çıkan kira fiyatlarına tepkili
Depremzedeler 2-3 katına çıkan kira fiyatlarına tepkili
Depremzedeler 2-3 katına çıkan kira fiyatlarına tepkili

Bayraklı, Vatandaş, Deprem, İzmir, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Depremzedeler 2-3 katına çıkan kira fiyatlarına tepkili - Son Dakika


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