Depremzedeler anılarını almaya geldi - Son Dakika

Depremzedeler anılarını almaya geldi

07.11.2020 14:36

İzmir'de meydana gelen depremde binanın yıkılması sebebiyle 32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanın sakinleri, Kızılay tarafından kurulan çadırda eşyalarını aradı.

İzmir'de meydana gelen depremde binanın yıkılması sebebiyle 32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanın sakinleri, Kızılay tarafından kurulan çadırda eşyalarını aradı. Enkazdan çıkan eşyalarını gören depremzedeler gözyaşlarını tutamadı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen binalardaki kişisel eşyalar toplanmaya başlandı. 32 kişiye mezar olan Emrah Apartmanından toplanan eşyalar Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünde kurulan çadırda toplanarak sahiplerine teslim ediliyor. Enkazdan çıkarılan eşyalarını almak için gelen vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı. Kurulan çadırda tek tek eşyaları kontrol eden depremzedeler, geçmişe dair hatıralarını kurtarmak için arayışa girdi. Annesinin Emrah apartmanında olduğunu belirten Gültekin Özgür, "Annem 32 komşunu kaybetti. Şu an anılarımızı almaya geldik biz buraya. Söyleyebileceğim pek bir şey yok. Keşke hiç kimse ölmeseydi. Daha çok kitaplara bakıyorum. Çünkü babamın hatırası onlar. Babam 2009 yılında rahmetli oldu. Anılarımızı, kitaplarımızı almaya geldik. Babamın eli var kitaplarda. Onun okuduğu kitaplar. Bize bıraktığı kitaplar. Ben binada değildim. Depremden 2 saat önce annemi aldım binadan. 'İçim sıkılıyor, kendimi iyi hissetmiyorum, gelip alır mısın beni' dedi. Gittim aldım, 2 saat sonra da bu olay oldu" dedi.

Depremden 2 saat önce yıkılan binadan ayrılan Gülizar Özgür ise "Karmakarışık duygular içerisindeyim. Hiçbir şey hissedemiyorum. Tüm vücudum düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

"Malımız gitti ama gitsin, Allah bize bu canı vermiş çalışıp kazanırız"

Sadece geçmişlerine yönelik eşyalara bakmak için geldiklerini ifade eden Emrah Apartmanı sakini Binnaz Soğur, yaşadığı şoku gözyaşlarıyla anlattı. Soğur, "Sadece geçmişimize yönelik bir şeyler bakmaya çalışıyoruz, eşya olarak değil, sadece hatıralar... Bunlara kim el sürebilir ki sadece geçmişe yönelik birkaç parça eşya var. Deprem anında evde değildim.Çok şükür canımıza bir şey olmadı. Malımız gitti ama gitsin. Allah bize bu canı vermiş, çalışıp kazanırız, çok önemli değil. Bunlar sadece geçmişimiz. Geriye dönük birkaç parça eşya" diye konuştu.

Bir diğer Emrah Apartmanı sakini Ahmet Aykaya da deprem anında evde olmadığına şükrederek, şöyle konuştu: "Yeni geldim şu an bir eşyamı göremedim. İnşallah bulurum ama şu anda bir şey bulamadım. Bulursam mutlu olacağım tabi ama bulamazsam da canımız sağolsun. Deprem anında evde değildim, iş yerinde çalışıyordum. Hanımım da Seferihisar'daydı, bir gün önce onu Seferihisar'a götürmeseydim şu an cenazesindeydik. Çünkü bizim apartmanda kimse kurtulamamış. Ben ölenlerin hizasında yani A blokta oturuyordum. Allah bir daha göstermesin. O kadar hissiz oldum ki maddiyat hiç düşünmüyorum şu anda. Sadece kızım buraya gelmek istedi, hatıralarım var diye geldim. Ben, eşim ve çocuklarımın sağ olduğuna şükrediyorum. Ben hayata sıfırdan tekrar başladım. Gerisi benim için önemli değil. Bir kaç eşyaya benzettim ama hiç yüzüne bile bakmadım"

-İHA-

Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi
Depremzedeler anılarını almaya geldi

Seferihisar, Kızılay, İzmir, Emrah, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Depremzedeler anılarını almaya geldi - Son Dakika


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