Depremzedeler çadırda Mehmetçiğe dua etti - Son Dakika
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Depremzedeler çadırda Mehmetçiğe dua etti

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle kurulan çadır kentlerde yaşayanlar, Fetih Suresi okuyarak Mehmetçiğe destek verdi, şehitler için dua etti.

Depremzedeler çadırda Mehmetçiğe dua etti, System.String[]

Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle kurulan çadır kentlerde yaşayanlar, Fetih Suresi okuyarak Mehmetçiğe destek verdi, şehitler için dua etti.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bir kısmı konteyner kentlere yerleştirilen, bir kısmı da henüz çadırda bulunan depremzede aileler, Mehmetçiği unutmadı. Kendi dertlerini kenara bırakan depremzedeler, İl Müftülüğü tarafından Kültür Park'ta yer alan çadır kentte kurulan etkinlik çadırında bir araya geldi. Aralarında çocuklarında bulunduğu depremzedeler, İdlib'de şehit düşen ve vatan için halen orada görev yapan Mehmetçikler için el açıp dua etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Fetih Suresi'de okunarak kahraman Mehmetçiğe destek verildi.


Depremzedelerden Yılmaz Durmaz, "Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Biz her zaman devletimizin ve Mehmetçiğimizin arkasındayız. Ordumuzun arkasındayız. Rabbim muzaffer olmayı nasip etsin" dedi.


Şehitlere rahmet dileyen depremzedelerden Halis Taş ise "Devlet ve millet olarak güçlüyüz. Deprem de olsa felaketlerde olsa Türkiye büyük bir devlettir. Bizde çadır kentlerde yaşıyoruz. Onlar için ellerimizi açtık dua ettik" ifadelerini kullandı.


Şehitler için dua ettiklerini belirten çocuklarda, dualarının kabul olmasını temenni etti. - ELAZIĞ

Fetih Suresi, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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