Son Dakika Haberleri: Depremzedeler Çadırda Oy Kullanıyor

Depremzedeler Çadırda Oy Kullanıyor

34 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde etkilenen bazı mahallelerde vatandaşlar, kurulan çadırlarda oy kullanıyor.

Depremzedeler Çadırda Oy Kullanıyor, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde etkilenen bazı mahallelerde vatandaşlar, kurulan çadırlarda oy kullanıyor.

Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde, vatandaşların yerel seçimlerde oy kullanması için İlçe Seçim Kurulu tarafından çadır kuruldu.

Daha önceki seçimlerde kullanılan köy kıraathanesinin depremde zarar görmesi nedeniyle Oğuz Mahallesi'nde 208 seçmen AFAD aracılığıyla kurulan çadırda bin 100 numaralı sandıkta oy kullanıyor.

Depremzede seçmenler, listelerden isimlerini kontrol ettikten sonra görevlilerin verdiği oy pusulasını alıp kabinde oylarının kullandıktan sonra zarfları sandığı attı. Havanın soğuk olmasından dolayı görevliler, çadırda kurulan sobada yakılan ateşle ısınmaya çalıştı.

Çubukçular Mahallesi'nde de okulun depremde zarar görmesi nedeniyle 50 seçmen oylarını kullanmak için kurulan kurulan çadıra gitti.

Oğuz Mahallesi'nde çadırda oyunu kullanan Aydın Doğu (40), daha önce daha önce sandık kurulan kahvehanenin depremde zarar görmesinden dolayı mahallelerinde çadırda oy kullandıklarını belirterek, "Sonuçlar ülkemize milletimize hayırlı olsun. Kullanacak bir olmadığından oyumuzu çadırda kullanmak zorunda kaldık. Bölgemizde artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Gece de 3,8 deprem oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:13 Kaynak: AA

Denizli, Acıpayam, Güncel
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