Depremzedeler çadırkentte yaşama tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay ve AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirilen depremzedeler, bu zorlu süreci geride bırakmak için çaba gösteriyor.

24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Depremzedeler, devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını sürdürdüğü deprem bölgesinde sağlanan yardımlarla yaşama tutunmaya çalışıyor.

Devletin ilgili kurumları tarafından yürütülen çalışmalarla tahsis edilen okullar, spor salonları, yolcu trenleri, askeri ve sosyal tesisler ile camilerin yanı sıra kurulan çadırlar, mağdurlara evlerinin konforunu sağlamasa da geçici barınma imkanı sunuyor.

Gıda, sağlık, giysi, battaniye ve ısınma gibi birçok temel yaşam malzemesinin ulaştırıldığı depremzedelere yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için uzman ekiplerce psikolojik destek veriliyor.

Depremzedeler çadırda yaşam koşullarına uyum sağlamaya çalışırken, hayatlarının biran önce normale dönmesini bekliyor.

"Depremde yıkılan evlerde biz de olabilirdik"

Yeni Mahalle'deki evleri depremde ağır hasar gören Fethiye Yıldırım (41), eşi ve 3 çocuğu ile çadırda yaşamını sürdürüyor.

Depremin ardından hızla evlerinden uzaklaşıp, birkaç gün yakınlarının yanında kalan Yıldırım, artçı sarsıntıların sürmesi üzerine çadıra yerleşmeye karar verdi.

Yıldırım, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, hayatta kaldıklarına şükrettiklerini söyledi.

"Devletimiz de bize sahip çıkıyor. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır dilerim. Allah inşallah bir daha yaşatmaz, gerçekten çok zor." diyen Yıldırım, şu an için tek gayelerinin barınmak olduğunu aktardı.

Sabah kahvaltı yaptıklarını, depremzedelerle sohbet ettiklerini, çocukların açık alanda oyun oynadığını anlatan Yıldırım, "Onun dışında idare ediyoruz, etmek zorundayız. Depremde yıkılan evlerde biz de olabilirdik. Ondan dolayı halimize bin şükür diyoruz. Allah daha kötü durumda olanlara yardım etsin." dedi.

"Allah, devletimize de zeval vermesin"

Anadolu insanının depremin hemen ardından birbirine sahip çıktığını aktaran Yıldırım, devletin vatandaşlara şefkat gösterdiğini kaydetti.

Yıldırım, "Allah gelen gelmeyen, yardım eden, dualarıyla bize destek olan herkesten razı olsun. Milletimiz birbirine sahip çıkıyor. Allah, eksikliklerini vermesin. Allah, devletimize de zeval vermesin." diye konuştu.

Aksaray Mahallesi'nde kiracı olarak oturdukları kerpiç, müstakil evin ağır hasar görmesi nedeniyle eşi, çocukları ve geliniyle çadırda yaşamaya başlayan Hasan Gençgil, depremin ardından yetkililerin ulaşıp, kendilerine sahip çıktığını dile getirdi.

Gençgil'in gelini 6 çocuk annesi Hanım Gençgil (44) de depremin korkusunu henüz atlamadıklarını belirtti.

Evlerinden tek bir eşya bile çıkarma şanslarının olmadığını, kurulan çadır sayesinde açıkta kalmadıklarını ifade eden Gençgil, kurdukları sobada çayı demlediklerini, yemek pişirdiklerini, bu şekilde zaman geçirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.