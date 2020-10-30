Depremzedeler ETİK üyesi otellerde misafir edilecek - Son Dakika

Depremzedeler ETİK üyesi otellerde misafir edilecek
30.10.2020 21:31
İzmir'de deprem mağduru vatandaşların, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliğine (ETİK) üye otellerde misafir edileceği bildirildi.
İzmir'de deprem mağduru vatandaşların, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliğine (ETİK) üye otellerde misafir edileceği bildirildi.
ETİK Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu söyledi.
Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten İşler, "Depremzedelere kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Elimizden gelen desteğe hazırız. Devletin koordinasyon kurumlarına bu yönlü bilgileri ilettik. Mağdur vatandaşlarımızı irtibata geçmeleri halinde otellerimizde misafir etmeye hazırız." ifadesini kullandı.
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