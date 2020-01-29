Depremzedeler evlerindeki eşyaları çıkarırken panik yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler evlerindeki eşyaları çıkarırken panik yaşadı - Son Dakika

Depremzedeler evlerindeki eşyaları çıkarırken panik yaşadı

6 saat önce

Elazığ'daki bazı depremzedeler, hasar gören ve boşaltılan binadan eşyalarını almaya çalışırken paniğe kapıldı.

Depremzedeler evlerindeki eşyaları çıkarırken panik yaşadı, System.String[]

Elazığ'daki bazı depremzedeler, hasar gören ve boşaltılan binadan eşyalarını almaya çalışırken paniğe kapıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi Ömer Sanaç Sokağı'nda hasar gören binaya bazı depremzedeler eşyalarını almak için girdi.

Bu sırada ses duyduklarını ve sarsıntı hissettiklerini belirten vatandaşlar yaşadıkları panik üzerine koşarak kaçmaya çalıştı.

Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince vatandaşlar güvenli şekilde binadan tahliye edildi.

Çevresi bariyerle kapatılan binadan vatandaşlar uzaklaştırıldı.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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