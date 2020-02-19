Depremzedeler için 1 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler için 1 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Depremzedeler için 1 tır yardım malzemesi gönderildi

7 saat önce

Ordu'da Valilik organizasyonuyla toplanan 1 tır yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

Ordu'da Valilik organizasyonuyla toplanan 1 tır yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

Vali Seddar Yavuz, Valilik önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hayırsever vatandaşlara ve iş adamlarına teşekkür etti.

Elazığ ve Malatya'daki depremde ölen ve yaralananlar olduğunu, çok sayıda binanın da hasar gördüğünü anımsatan Yavuz, yaraların sarılması için devletin her zaman olduğu gibi üzerine düşeni en iyi şekilde yapma gayretinde olduğunu söyledi.

Yavuz, millet olmanın bilinciyle bölgede yaşayanların acılarının dindirilmesi amacıyla toplanan çeşitli yardım malzemelerinden oluşan bin koliyi tırla bölgeye uğurladıklarını belirtti.

Gönderilen bu tırın gönüller arasında kurulan bir köprü de olduğunu dile getiren Yavuz, "Aziz Türk milletinin bu dayanışması, birbirine olan sevgisi ve muhabbeti zaten her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

Konuşmanın ardından yardım tırı, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Depremzedeler için 1 tır yardım malzemesi gönderildi

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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