Depremzedeler için 20 askeri araçları hizmete sunulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler için 20 askeri araçları hizmete sunulacak - Son Dakika

Depremzedeler için 20 askeri araçları hizmete sunulacak

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 askeri aracın maddi imkanı yetersiz depremzedelerin nakliye işlerinde kullanılması için hizmete sunulacağını belirtti.

Depremzedeler için 20 askeri araçları hizmete sunulacak, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 askeri aracın maddi imkanı yetersiz depremzedelerin nakliye işlerinde kullanılması için hizmete sunulacağını belirtti. Soylu, gerekli görülen durumda araç sayısının artırılabileceğini açıkladı.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Soylu, burada yaptığı konuşmada nakliye fiyatlarının artması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların kullanabileceği 20 askeri aracın depremzedelerin hizmetine sunulacağını belirtti. Soylu, gerekli durumda araç sayısının artırılabileceğini de kaydetti.

(Neşra Durmaz/İHA)

Süleyman Soylu, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı! Gözaltına alındı
Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ'daki deprem felaketinden sonra felçli vatandaş yürümeye başladı AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:05:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedeler için 20 askeri araçları hizmete sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]