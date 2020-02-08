Depremzedeler için battaniye örüyorlar - Son Dakika

Depremzedeler için battaniye örüyorlar

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere göndermek üzere battaniye örüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Denizli Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek olmak için bir araya geldi. Kent Konseyi'nde düzenlenen destek programına; Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Denizli Sığınmacı ve Göçmenler Dayanışma Derneği Merkez Yöneticisi Mustafa Belger ve kadınlar katıldı. Programda Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için başlatılan kampanya kapsamında kadınlar; Denizlispor'un renklerini de taşıyan yeşil-siyah renginde battaniye örmeye başladı. Battaniyeler tamamlandığında, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlara gönderilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Otaklı, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin ve Denizli Sığınmacı ve Göçmenler Dayanışma Derneği'nin güzel bir farkındalık oluşturmak için bir araya geldiğini belirterek, kadınların Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden dolayı zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatmak istediğini anlattı. El emeği göz nuru battaniyelerin örülmeye başlandığını, tamamlandığında ise Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılacağını kaydeden Otaklı, Hanım kardeşlerimiz depremde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olabilmek için böyle bir işe imza attı. Kendilerine teşekkür ediyoruz dedi.