Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor - Son Dakika

Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor

6 saat önce

ELAZIĞ'da, depremzedeler için kent merkezinde bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor.

Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor, System.String[]

ELAZIĞ'da, depremzedeler için kent merkezinde bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacını gidermek için Elazığ merkezde ilk etapta bin konteynerin yer alacağı kent kuruluyor. Elazığ spor tesislerinin yanındaki 85 dönümlük alan üzerine kurulacak konteyner kent için iş makinaları hummalı bir çalışma yürütüyor. Zemin iyileştirme çalışmalarının önümüzdeki Salı günü tamamlanması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurulacak konteyner kent ile ilgili, "Konteyner eksiğimiz yok. Boş konteyner kentlerimiz var. O konteyner kentleri alıp, buraya getirme fırsatına sahibiz. Yeni konteynerlerimiz var. Her birini planlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu da konteynerlerin sevkinin başladığını, hedeflerinin çalışmaları iki hafta içinde bitirmek olduğunu açıklamıştı. Güllüoğlu, açıklamasında, "Konteyner alanların önemli kısmı, altına zemin hazırlamak. Önümüzdeki iki hafta içinde alt yapı çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Çadır, okul, spor salonu gibi geçici barınma alanları bu süreçte hizmet vermeye devam edecek. İlk başta bin konteyner, sonra ihtiyaca göre bin konteyner, Sivrice için de 200 konteyner planlamamız var" demişti.


Elazığspor, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivrice depreminde herkes kaçarken servise devam eden garson dikkat çekti
MHP'den Kılıçdaroğlu'nun 'Elazığ deprem bölgesi ilan edilsin' teklifine yanıt: Desteklememiz mümkün değil AFAD, Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 01:00:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]