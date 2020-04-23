Depremzedeler için bin konteyner kurulumu tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Depremzedeler için bin konteyner kurulumu tamamlandı - Son Dakika

Depremzedeler için bin konteyner kurulumu tamamlandı

6 saat önce

Depremzedeler için bin konteyner kurulumu tamamlandı Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'taki depremin ardından başlatılan yaraları sarma ve hayatı normalleştirme çalışmaları hızla devam ederken, şimdiye kadar bin konteynerin kurulumu tamamlanarak aileler yerleştirildi.

Depremzedeler için bin konteyner kurulumu tamamlandı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'taki depremin ardından başlatılan yaraları sarma ve hayatı normalleştirme çalışmaları hızla devam ederken, şimdiye kadar bin konteynerin kurulumu tamamlanarak aileler yerleştirildi.

Merkez üssü İran'ın Khoy kenti olan ve 23 Şubat'ta yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Başkale ilçesine bağlı mahallelerde depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici konteyner kurulumu devam ediyor. Çoğunluğu yıkımın olduğu Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Ömerdağı ve Böğrüpek olmak üzere 19 mahallede toplamda bin 351 konteynerden bininin kurulumu tamamlandı. Ailelerin yerleştirildiği konteynerlerde elektrik, su ve kanalizasyon başta olmak üzere tüm alt yapı çalışmaları AFAD ekiplerince tamamlandı.

Deprem bölgesine konteyner sevkıyatı devam ederken, diğer mahallelerde de kurulumun tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz"

Bilgeç Mahallesi Muhtarı Mehmet Sıddık Aytekin, ilk etapta çadırlarda kaldıklarını belirterek, "Şimdi de konteynerlerimiz geldi. Ekipler şu an mahallemize konteyner kuruyor. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar" dedi.

Depremde evleri yıkılan ve ağır hasar oluşan 2 bin 45 aileye toplamda 2 milyon 45 bin TL olmak üzere her birine bin TL nakdi yardım, depremden dolayı hayvanları telef olan 107 çiftçiye ise 2 milyon 151 bin 750 TL ödeme yapılmıştı.

Depremin ilk gününden itibaren devletin tüm kurumlarının seferber olduğu deprem bölgesine Türk Kızılayı ekipleri tarafından 36 gün boyunca günlük 15 bin sıcak yemek dağıtılırken, Başkale Kaymakamlığı tarafından da deprem bölgesine halen gıda ve günlük ekmek yardımları yapılıyor.

Depremzedeler için bin konteyner kurulumu tamamlandı

Başkale, Deprem, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:37 Kaynak: İHA

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