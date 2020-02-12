Depremzedeler için bir iyi bir de kötü haber - Son Dakika

Depremin yıkıcı olduğu kentler Elazığ ve Malatya için kar uyarısı yapılırken hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı.



Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde etkisini gösteren kar yağışlı havanın Perşembe akşam saatlerine kadar devam etmesi, yağışların aralıklı hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetlice olması ve 10 santimetre üzerinde kar örtüsü bırakması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.



Cuma günü yağış beklenmediği duyurulan açıklamada, "Cumartesi öğle saatlerinden pazartesi sabah saatlerine yeni bir yağışlı havanın bölgemizde etkili olması bekleniyor. Hafta sonu beklenen yağışların genellikle kar şeklinde olması ve Pazar öğle saatlerinden sonra rakımı bin metre ve altında olan yerlerde ise yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması beklenmektedir" denildi.



Sıcaklık müjdesi



Aynı açıklamada dondurucu soğukların ise Pazar gününden itibaren yerini daha sıcak havaya bırakacağı belirtilerek, "Mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilmektedir. Rüzgarların güney ve güneydoğu yönlerden hafif ve orta zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi. - MALATYA