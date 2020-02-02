Depremzedeler için bir tır dolusu yardım geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler için bir tır dolusu yardım geldi - Son Dakika

Depremzedeler için bir tır dolusu yardım geldi

15 dakika önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in girişimleri sonucunda Tekirdağ'dan Adıyaman'a, depremzedelere dağıtılmak üzere bir tır dolusu yardım getirildi.

Depremzedeler için bir tır dolusu yardım geldi, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in girişimleri sonucunda Tekirdağ'dan Adıyaman'a, depremzedelere dağıtılmak üzere bir tır dolusu yardım getirildi.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Gerger ve Sincik ilçesi ile bu ilçelere bağlı köylerde evleri hasar gören depremzedeler için Vali Aykut Pekmez, AFAD'dan yardım malzemeleri talebinde bulundu. Vali Pekmez'in talebi üzerine Tekirdağ'da toplanan yardımlar Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından bir tıra yüklendi. Yola çıkan yardım tırı Adıyaman'a geldi. Adıyaman AFAD Müdürlüğü ve Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü görevlileri tarafından karşılanan tır, il merkezinde bulunan bir okulun deposuna yanaştırılarak buraya boşaltılmaya başlandı. Battaniye, gıda malzemeleri, çocuk bezleri, ısıtıcılar gibi birçok yardım malzemesinin yer aldığı yardım kolileri, Gerger ve Sincik ilçesinde depremden dolayı mağdur olan depremzedelere dağıtılacak. - ADIYAMAN

Tekirdağ, Adıyaman, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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