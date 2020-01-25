Depremzedeler için glütensiz simit - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler için glütensiz simit - Son Dakika

Depremzedeler için glütensiz simit

6 saat önce

Kütahya Belediyesi, Çölyak rahatsızlığı olan depremzedeler için bölgeye glütensiz simit gönderecek.

Depremzedeler için glütensiz simit, System.String[]

Kütahya Belediyesi, Çölyak rahatsızlığı olan depremzedeler için bölgeye glütensiz simit gönderecek.


Çölyak hastası vatandaşları unutmayan Kütahya Belediyesi, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla glütensiz simit üretimi yapıp Kütahya Çölyak ve PKU Yaşam Derneğine destek veriyor.


Kütahya Belediyesi yemekhanesinde hazırlanan glütensiz simitler, Çölyak ve PKU Yaşam Derneği aracılığı ile Çölyak rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza ulaştırılıyor.


Elazığ'da yaşanan depremin ardından Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın talimatları ile Kütahya Belediyesi ile Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Elazığda Çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlarında mağdur olmaması için hazırladığı ürünlerden Elazığa da gönderecek.


Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nuray Sayıner, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Enkazın altında 112'yi arayan vatandaş ''Nefes alamıyorum'' diyerek yardım istedi
Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:57:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedeler için glütensiz simit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]