Depremzedeler için gönüllü anne oğlu görevde - Son Dakika
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Depremzedeler için gönüllü anne oğlu görevde

7 saat önce

Elazığ depremi sonrası Muş'tan depremzedelerin yardımına koşan gönüllü anne ve oğlu, çadır kentlerde yaşayanlara yemek hazırlıyor.

Depremzedeler için gönüllü anne oğlu görevde, System.String[]

Elazığ depremi sonrası Muş'tan depremzedelerin yardımına koşan gönüllü anne ve oğlu, çadır kentlerde yaşayanlara yemek hazırlıyor.


24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından tüm devlet kurumları, vakıf ve derneklerin yanı sıra gönüllülerin de depremzedelere yönelik çalışmaları sürüyor. Afeti duyar duymaz zorlu hava koşullarına rağmen 286 kilometre yol kat eden Türk Kızılay gönüllüsü Makbule Aktaş (56) ve oğlu Muhammed Aktaş (24), depremin vurduğu Elazığ'a gelerek yaraların sarılması adına çalışmalara katıldı. Gönüllü anne ve oğul, depremde evleri hasar gören ve şehrin belirli noktalarında kurulan çadır kentler, okul, pansiyon ve geçici barınma alanlarında yaşayan ailelere, Kızılay'ın yemekhanesinde gönüllü olarak çalışıyor. Yemek pişirme ve bulaşık yıkama konularında aşçılara yardımda bulunduklarını belirten anne Aktaş, depremin ilk anından itibaren oğlu ile Elazığ'a gelmeye kara verdiklerini ve vatan uğruna her yere gideceklerini aktardı.


Oğlu ile gönüllü olarak deprem bölgesine geldiklerini ve vatan için her yere gideceklerini ifade eden Anne Makbule Aktaş, "Ben ve oğlum Kızılay gönüllüsüyüz. Deprem olduğu andan itibaren gönüllü olarak yardıma geldik. Biz, burada yemekhanedekilere yardım ediyoruz. Yemek yapma ve bulaşık yıkama konularında ben ve oğlum yardımcı oluyoruz. Bizimle birlikte ekibimiz de geldi. Allah, herkesten razı olsun ve burada çalışanların da yardımcısı olsun. İnsanın içinden geldiği zaman zaten vatan bizim nerede ne olursa oraya da gideriz. Herhangi bir sorun yok Allah güç verdiği kadar ihtiyaç duyulan her yere de gideriz" dedi.


"Çorbada bizim de bir tuzumuz olsun diye geldik"


Zorlu hava koşullarına rağmen annesi ile deprem bölgesine geldiklerini herkesi gönüllü olarak Elazığ'a beklediklerini aktaran Muhammed Aktaş ise, "Ben de annem ile birlikte geldim. Çorbada bizim de bir tuzumuz olsun diye çıktık, geldik. Allah, vatanımıza ve milletimize zeval ziyan vermesin. Kızılay gönüllüsü olarak buraya geldik. Burada soğan olsun patates olsun soyarak yardımda bulunuyoruz. Allah kimseye böyle bir afet yaşatmasın. Herkesi de gönüllü olarak bekleriz. Elazığ ile Muş arası yaklaşık 286 kilometre hava koşulları ne olursa olsun annemle buraya gelmeyi göze aldık. Bir nebzede olsa annemle buraya gelerek buradaki insanlara yardım ettik ve inşallah devamı da gelir" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
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