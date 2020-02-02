Depremzedeler için güvercin mezadı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler için güvercin mezadı düzenlendi - Son Dakika

Depremzedeler için güvercin mezadı düzenlendi

6 saat önce

Isparta'da Güvercin Sevenler Derneği, depremzedeler için mezat düzenledi.

Depremzedeler için güvercin mezadı düzenlendi, System.String[]

Isparta'da Güvercin Sevenler Derneği, depremzedeler için mezat düzenledi. Mezattan elde edilecek gelir deprem bölgesine gönderilecek.


Isparta'da her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden güzel onlarca çeşit güvercin, kuş sevdalıların buluştuğu alım ve satım mezadında açık artırma ihalesiyle satılıyor. Isparta Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen kuş alım ve satım mezadı, bu kez Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler yararına gerçekleştirildi. Dün saat 21.00'de düzenlenen mezattan elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak. Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Emirhan da babasından aldığı 10 lira harçlığı depremzedelere bağışladı.


Isparta Güvencin Sevenler Derneği Başkanı Ömer Çivici, dernek üyelerinin besledikleri kuşları depremzedelere hediye ettiklerini dile getirerek, açık artırma usulü yapılacak satışla elde edilecek paranın AFAD aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacağını söyledi. Türkiye'de ve Isparta'da yaşanan her türlü toplumsal olayda bir araya geldiklerini ifade eden Çivici, "Biz, büyük Türk milletiyiz. İyi günde, kötü günde hep bir aradayız. Ülkemiz üzerinde ne yazık ki bir kara bulut dolanıyor. Bizde az çok demeden birbirimizden kuş alıp sattık. Çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak yaralarının sarılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bizi biz yapan değerler arasında kötü günde bir araya gelebilmekte vardır" dedi.


Babası ile mezada gelen 10 yaşındaki Emirhan da, 10 liralık harçlığını depremzedelere bağışlamak üzere etkinliğe katıldığını belirtti. Düzenlenen etkinliğin oldukça anlamı olduğunu ifade eden dernek üyeleri, depremzedeler için birlik ve beraberlik günü olduğunu vurguladılar. - ISPARTA

Çarşamba, Isparta, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
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