Depremzedeler için Hatay'a giden hemşireden uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahale - Son Dakika
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Depremzedeler için Hatay'a giden hemşireden uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahale

05.03.2023 09:59

İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a giden uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi, depremzedelere yardım için Hatay'a gitmek üzere uçakta bulunan hemşire Tuğçe Kılıç yaptı.

İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a giden uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi, depremzedelere yardım için Hatay'a gitmek üzere uçakta bulunan hemşire Tuğçe Kılıç yaptı.

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a saat 11.00'da hareket eden, TK6962 sefer sayılı uçuşta, yolcu fenalaştı. Yolcuya ilk müdahaleyi, depremzedelere yardım etmek için Hatay'a gitmek üzere Kahramanmaraş uçağına binen, Yaşam Çiçeği Derneği Başkanı hemşire Tuğçe Kılıç yaptı. Kılıç, nöbet geçiren yolcuya müdahale ederek, dilinin nefes borusuna kaçmasını önledi. Yaklaşık 1 saat sonra uçak, Kahramanmaraş'a inerken, yolcu da ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.Tuğçe Kılıç, depremzedelere yardım etmek için Hatay'a gitmek üzere Kahramanmaraş uçağına bindiklerini belirterek, "Bir sıkıntı olduğunu anlayıp yerimden kalktım. Hasta miyokard enfarktüsü ve epilepsi nöbetine benzer tepkiler veriyordu. Çenesi kitlendi ve tüm vücudu titremeye başladı. 43 yaşında ve kullandığı hiçbir ilacı olmadığını söyledi. Dişlerinin kitlenmesini ve dilinin soluk borusuna kaçıp solunumunu durdurmasını önlemek için hastaya pozisyon verip solunum yolunu açtık, vital bulgularına baktık ve hastaya intravenöz katater takarak, akut gerekli medikal tedavileri uyguladık. Olayı yaşadığımızda tahmini uçuşumuzun bitmesine 50-55 dakika vardı ve uçağımız inene kadar hasta ile ilgilendik. Uçak iner inmez hastayla beraber ambulansa gittik, genel durumu iyiydi ve bizde 'geçmiş olsun' dileklerimizi ileterek yardımlarımızı yapmak üzere Hatay'a yola çıktık" dedi.

Kaynak: DHA
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Depremzedeler için Hatay'a giden hemşireden uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahale Depremzedeler için Hatay'a giden hemşireden uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahale Kaybettiği can dostunun anısına deprem bölgesinde mama dağıtıyor Kaybettiği can dostunun anısına deprem bölgesinde mama dağıtıyor

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Son Dakika Güncel Depremzedeler için Hatay'a giden hemşireden uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremzedeler için Hatay'a giden hemşireden uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahale - Son Dakika
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