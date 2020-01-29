Depremzedeler için ısıtıcı sobalar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler için ısıtıcı sobalar - Son Dakika

Depremzedeler için ısıtıcı sobalar

6 saat önce

Karabük Kızılay Şube Başkanlığı tarafından 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da depremzedeler için toplanan ısıtıcı sobalar ve giysiler Valiliğe teslime dildi.

Depremzedeler için ısıtıcı sobalar, System.String[]

Karabük Kızılay Şube Başkanlığı tarafından 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da depremzedeler için toplanan ısıtıcı sobalar ve giysiler Valiliğe teslime dildi.


Kızılay Karabük Şubesinden yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere değerli bağışcılarımızın temin edip Türk Kızılayımıza teslim ettikleri katolotik sobalar, elektrikli sobalar ve kullanılmamış kıyafetler valiliğimiz bünyesinde Elazığ depremine yönelik oluşturulan Yardım Koordinasyon masası yetkililerine teslim edildi. Mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarında kullanılmak üzere nakdi yardımlarda Genel Merkezin hesabına aktarıldı" denildi. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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