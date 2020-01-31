Depremzedeler için kan bağışı - Son Dakika
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Depremzedeler için kan bağışı

6 saat önce

Mado'nun Ege Bölge Müdürlüğü çalışanları, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Mado'nun Ege Bölge Müdürlüğü çalışanları, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Firmanın Bornova ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesindeki bölge müdürlüğü binasının bahçesinde, Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen kan bağışına, Mado şubesi çalışanları katıldı.

Mado Ege Bölge Müdürü Mustafa Alabey, yaptığı açıklamada, depremzedelere kan bağışıyla destek olmak için böyle bir çalışma düzenlediklerini söyledi.

Çalışanlarının kan bağışına destek verdiğini belirten Alabey, "Mado olarak deprem bölgesine 2 tır gıda yardımında da bulunduk. Bizzat yardımları kendi çalışanlarımız bölgeye giderek dağıttı. Türk insanı yine en zor gününde kardeşlerinin yardımına koştu." dedi.

Şirket çalışanlarından Yağmur Kaya depremzedelerin acılarını biraz da olsun azaltmak için kan bağışında bulunduğunu aktardı.

Depremzedeler için kan bağışı

Malatya, Mado, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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