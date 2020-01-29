Depremzedeler için kan bağışında bulundular - Son Dakika
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Depremzedeler için kan bağışında bulundular

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Depremzedeler için kan bağışında bulundular, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Alaşehir Belediyesi ve Alaşehir Kızılay Derneği işbirliğinde, depremzedeler için düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilgi büyük oldu. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan Kızılay mobil kan bağışı araçlarının önünde kuyruklar oluştu. Belediye hoparlörlerinden Alaşehirliler'e kan bağışı kampanyasına destek çağrısı yapıldı. CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilk kan bağışını yaparak kampanyayı başlattı. Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Hamdi Canlı verdiği destek nedeniyle Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'na Kızılay rozeti taktı.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremlerden dolayı kan ihtiyacının o bölgede yoğunlaştığına dikkati çeken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Kızılay'ın kan stoklarını ve ileride oluşabilecek kan ihtiyacını karşılamak için belediyemiz ve Kızılay olarak kampanyayı başlattık. Yılda dört kez kan verebilirsiniz. Bu gönüllük esasına dayanan etkinlik ve sosyal hizmet oluyor. Bu yapacağınız kan bağışı sayesinde, hepatit C, hepatit B ve bulaşıcı hastalıklarınız olup olmadığını ve kan grubunuzu öğrenebiliyorsunuz. Tek istediğiniz Kızılay'ın kana ihtiyaç duymaması. Ancak, ihtiyaç olduğu zamanlarda da elimizde yeterli stokların bulunmasını arzuluyoruz" dedi.

Kan bağışında bulunan Erhan Almaz da "Zor bulunan 0 grubu rh negatif kanımın ihtiyaç duyulabileceğini düşünüp, anonsu duyar duymaz kan bağışında bulunmaya geldim" dedi.

Gün boyu süren kampanyada 115 ünite kan bağışı toplandı.


Alaşehir, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:59 Kaynak: DHA
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