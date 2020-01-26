Depremzedeler için kültür park'ta kurulan çadır kent -2 - Son Dakika

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Depremzedeler için kültür park'ta kurulan çadır kent -2
6 saat önce
Depremzedeler için Kültür Park'ta kurulan çadır kent -2.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:30 Kaynak: DHA
Depremzedeler için Kültür Park'ta kurulan çadır kent -2
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