Depremzedeler için kültür park'ta kurulan çadır kent -3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler için kültür park'ta kurulan çadır kent -3 - Son Dakika

Depremzedeler için kültür park'ta kurulan çadır kent -3

6 saat önce

Depremzedeler için Kültür Park'ta kurulan çadır kent -3.

Depremzedeler için Kültür Park'ta kurulan çadır kent -3

Depremzedeler için kültür park'ta kurulan çadır kent -3

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi
Fettah Tamince kimdir? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 23:48:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedeler için kültür park'ta kurulan çadır kent -3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]