Depremzedeler için kültür park'ta kurulan çadır kent -3 - Son Dakika

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Depremzedeler için kültür park'ta kurulan çadır kent -3
6 saat önce
Depremzedeler için Kültür Park'ta kurulan çadır kent -3.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
Depremzedeler için Kültür Park'ta kurulan çadır kent -3
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