Depremzedeler için pazarda su satıp Kızılay'a bağışladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler için pazarda su satıp Kızılay'a bağışladılar - Son Dakika

Depremzedeler için pazarda su satıp Kızılay'a bağışladılar

6 saat önce

ADANA'da İsmail ve Muhammed Çellikel kardeşler, televizyonda depremzedeleri gördükten sonra pazarda su satarak biriktirdikleri parayı, Türk Kızılayı Adana Şubesi'ne getirip bağışta bulundu.

Depremzedeler için pazarda su satıp Kızılay'a bağışladılar, System.String[]

ADANA'da İsmail ve Muhammed Çellikel kardeşler, televizyonda depremzedeleri gördükten sonra pazarda su satarak biriktirdikleri parayı, Türk Kızılayı Adana Şubesi'ne getirip bağışta bulundu.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından televizyonda izlediği görüntülerden etkilenen İsmail ve ağabeyi Muhamed Çellikel, pazarda su satarak para biriktirdi. Türk Kızılayı Adana Şubesi'ni ziyaret eden iki kardeş, kazandıkları parayı depremzedeler için bağışladı. Tük Kızılayı Adana Şube Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Elazığ ve Malatya'da etkili olan depremin ardından kurumlar, firmalar ve bireysel bağışçıların Kızılay aracılığıyla yardımlarını depremzedelere ulaştırmak için adeta yarışa girdiklerini söyledi. Saygılı, "Milletimizin gönül zenginliği, dayanışma ve yardımlaşma duyguları her türlü takdirin üzerindedir. Bu küçük kardeşlerimizi de anlamlı davranışlarından dolayı yürekten kutluyorum. Duyarlı ailelerimizin nice çocukları böyle yardımlarda bulundu. Bunlar bizi hem sevindiriyor, hem duygulandırıyor. Hem çocuklarımızı, hem de onları yetiştiren değerli ailelerini kutluyorum" dedi.İsmail ve Muhammed Çellikel kardeşler ise, televizyondaki görüntülerin kendilerini çok etkilediğini, okulların tatil olmasını da fırsat bilip kendi emekleriyle biriktirdikleri parayı bağışladıklarını söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:57 Kaynak: DHA
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