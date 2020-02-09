Depremzedeler için sahne aldılar - Son Dakika
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Depremzedeler için sahne aldılar

51 dakika önce

MERSİN'de tiyatro oyuncuları Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahneye çıktı.

Depremzedeler için sahne aldılar, System.String[]

MERSİN'de tiyatro oyuncuları Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahneye çıktı. Oyunun tüm gelirleri ile yardım malzemesi alınıp depremzedelere gönderilecek.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde Tiyatro Agon oyuncuları tarafından sahnelenen, Köpekler adlı tiyatro oyununa ilgili yoğun oldu. Bulgar yazar Nikolay Haytov'un yazdığı, Tiyatro Agon'un rejisini yapıp sahneye taşıdığı oyunda, Salih Yıldırım, Mehmet Selam Çağlar ve Mustafa Çavuş rol aldı. Tüm gelirleri depremzedeler için kullanılacak olan oyun izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliği organize eden Toros Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Başkanı Süleyman Abatay, depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarmak adına böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Oyunu ücretsiz olarak sahneye koyan Tiyatro Agon oyuncusu Salih Yıldırım da böyle bir etkinliğin içinde olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.


Malatya, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:10 Kaynak: DHA
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